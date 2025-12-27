RCA celebra unas elecciones generales en las que el presidente aspira a un tercer mandato

El presidente de República Centroafricana (RCA), Faustin-Archange Touadéra, durante un acto de campaña en la capital, Bangui, de cara a las elecciones generales del 28 de diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Stringer

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

República Centroafricana (RCA) será escenario este domingo de unas elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales que estarán marcadas por el intento del actual jefe de Estado, Faustin-Archange Touadéra, por lograr un tercer mandato frente a seis rivales, incluidos dos ex primeros ministros cuyas candidaturas han sido finalmente validadas después de que un tribunal rechazara los intentos de apartarlos por denuncias por contar con doble nacionalidad.

Touadéra, quien lleva al frente del país desde 2016, concurre después de que un referéndum constitucional celebrado en 2023 --marcado por el boicot opositor-- permitiera eliminar el límite de mandatos, algo que el presidente ya intentó lograr en 2020, cuando chocó con la entonces presidenta del Tribunal Constitucional, Daniéle Darlan, quien se opuso al proyecto.

La votación en el referéndum, que se saldó con una victoria del 'sí' con el 95 por ciento de los votos, supuso además una ampliación del mandato del presidente hasta los siete años, la eliminación del Senado, la designación de un vicepresidente por parte del presidente y la prohibición a ciudadanos con doble nacionalidad presentarse a la jefatura del Estado.

A pesar de que Touadéra ha sido crecientemente criticado por lo que la oposición define como una deriva autoritaria y por sus firmes lazos con Rusia --incluido el despliegue de mercenarios del antiguo Grupo Wagner para respaldar al Ejército en su lucha contra varios grupos armados--, los acuerdos de paz alcanzados con diversas formaciones rebeldes han permitido consolidar su figura.

Las autoridades lideradas por Touadéra ya firmaron en 2019 un acuerdo de paz con catorce de estos grupos, si bien varios de ellos se retiraron en 2020 y lanzaron a principios de 2021 una ofensiva contra la capital, Bangui, tras crear la Coalición Patriotas por el Cambio (CPC), respaldada por el expresidente François Bozizé, cuya candidatura a las presidenciales de diciembre de 2020 había sido rechazada.

Bozizé, que posteriormente se erigió públicamente en líder de la CPC, había tenido que abandonar el poder y huir del país ante una ofensiva de Séléka --integrada principalmente por musulmanes-- por violaciones de los acuerdos de paz alcanzados tras la primera guerra civil centroafricana (2004-2007). Finalmente, los avances de la CPC fueron contenidos y Touadéra se mantuvo en el poder.

El mandatario logró sacar adelante en abril acuerdos de paz con los destacados grupos rebeldes Unión por la Paz en Centroáfrica (UPC) y Retorno, Reclamación y Rehabilitación (3R), que en julio anunciaron su disolución, algo que también hizo en noviembre con el Movimiento Patriótico Centroafricano (MPC), por lo que se espera que estos comicios se celebren en un clima de relativa seguridad.

LOS PRINCIPALES CANDIDATOS

Además de Touadéra, quien hará frente a las dudas sobre posibles irregularidades, injerencias políticas y riesgos de seguridad que podrían poner en duda la credibilidad de los comicios, según Human Rights Watch (HRW), hay otros seis candidatos en liza, entre quienes destacan los ex primeros ministros Henri-Marie Dondra y Anicet-Georges Dologuélé.

Tanto Dologuélé, quien ocupó el cargo entre 1999 y 2001 y quien ya se enfrentó al mandatario en las elecciones de 2015 y 2020, como Dondra, primer ministro de Toaudéra entre 2021 y 2022, han hecho frente a acusaciones por contar con doble nacionalidad --de Congo y Francia, respectivamente--, si bien el Constitucional falló el 14 de noviembre a su favor.

Dologuélé se hizo con más del 21,5 por ciento de los votos en las elecciones de 2020, en las que denunció fraude, y figura como el principal aspirante a disputar la victoria a Touadéra, a pesar de no contar con el apoyo del principal partido opositor, el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), que ha optado por boicotear la votación.

Por su parte, Dondra es un economista que pasó varios años trabajando para organismos internacionales antes de regresar a Bangui en 2016 para ser ministro de Finanzas de Touadéra, quien en 2021 le nombró primer ministro. Sin embargo, su cese en 2022 por lo que fueron descritas como tensiones entre facciones profrancesas y prorrusas en el Gobierno le llevó a la oposición.

El resto de aspirantes son Aristide Briand Reboas, un antiguo jefe de los servicios de Inteligencia y exministro de Juventud y Deportes; Serge Ghislain Djorie, médico y exministro de Comunicaciones de Touadéra; Marcelin Yalemende, un pastor evangélico; y Eddy Symphorien Kparekouti, uno de los encargados de la redacción de la Constitución aprobada en 2023.

En este contexto, el director para RCA de HRW, Lewis Mudge, sostuvo recientemente que "las elecciones determinarán la trayectoria política del país durante los próximos años", ya que "pese a los progresos tangibles para establecer la paz, la obstrucción a la participación opositora, la disfuncionalidad administrativa y las preocupaciones sobre un retorno a la represión pueden privar de sus derechos a grandes segmentos de la población".

La ONG señala entre las principales preocupaciones la preparación de la Autoridad Nacional Electoral para organizar en condiciones la votación, los fallos en las cadenas de suministros, los censos incompletos y la falta de formación por parte del personal que será desplegado en los colegios electorales, particularmente fuera de la capital. Además, hay dudas sobre el impacto de la inseguridad y la falta de transporte en zonas rurales.

LA ONU PIDE UNAS ELECCIONES "PACÍFICAS" E "INCLUSIVAS"

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, hizo esta semana un llamamiento a las autoridades para que garanticen unas elecciones "pacíficas, ordenadas, inclusivas y creíbles", antes de pedir a "todos los actores" que "eviten acciones que puedan incitar a la violencia o socavar la credibilidad del proceso".

Guterres ensalzó que las elecciones de este domingo vayan a incluir las municipales, que no se celebran en el país desde 1988 y que "son una cláusula clave" del acuerdo de paz de 2019. "Su celebración representa un hito histórico en el proceso de paz y es un paso clave hacia la consolidación de la descentralización de la autoridad estatal", argumentó, según su viceportavoz, Farhan Haq.

De esta forma, los comicios figuran como un paso importante para la estabilización del país, marcado por el citado conflicto pese al acuerdo de 2019 y el impacto de unos servicios frágiles y el cambio climático, que alimentan una crisis humanitaria que deja a más de dos millones de personas en necesidad de ayuda y a cerca de un millón de desplazados, según los datos de Naciones Unidas.

El Banco Mundial estima que RCA --un país sin salida al mar situado en el corazón de África-- "sigue siendo uno de los países más pobres y frágiles del mundo", a pesar de contar con cuantiosos recursos naturales, incluidas minas, petróleo, oro y diamantes. Así, en 2022 era uno de los últimos países en el Índice de Capital Humano (puesto 191 de 193), sin que el potencial agrícola haya tenido un impacto destacado en el desarrollo de una mejor calidad de vida.

El país, que tiene unos 5,5 millones de habitantes, de los cuales cerca de 2,4 millones están inscritos en el censo, cuenta con una esperanza de vida cercana a los 57 años (según datos de 2023), mientras que solo el 15,7 por ciento de la población tiene acceso a la electricidad (según datos de 2022), según el Banco Mundial.

"RCA se encuentra en una encrucijada y no es posible celebrar elecciones creíbles si no se abordan las preocupaciones legítimas", advirtió Mudge. "El camino del país hacia la estabilidad depende de procesos políticos inclusivos y competitivos que reflejen la voluntad de todas las comunidades, no solo de quienes tienen acceso al poder", zanjó.