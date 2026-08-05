Registrada una "fuerte explosión" cerca de un petrolero al sureste de Adén, Yemen

Archivo - Buque navega cerca de las costas de Yemen - Europa Press/Contacto/Wang Shang - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado este miércoles de una "fuerte explosión" registrada durante la jornada cerca de un petrolero que navegaba al sureste de Adén, en Yemen.

El organismo vinculado a la Armada británica ha indicado en un breve comunicado difundido en redes sociales que el "incidente" ha tenido lugar a "95 millas naúticas (unos 175 kilómetros) al sureste de Adén, Yemen" sobre las 16.30 horas (hora peninsular española).

"El capitán de un petrolero informó de que había oído una fuerte explosión muy cerca del buque. Toda la tripulación se encuentra a salvo y ha sido localizada. No se ha informado de ningún impacto medioambiental", ha agregado el UKMTO, que apunta a que las autoridades están investigando el suceso.