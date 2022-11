Registrada una pelea a puñetazos en el Parlamento de Sierra Leona durante un debate sobre cambios al sistema electoral

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las disputas entre partidos de Sierra Leona en torno a una propuesta para aplicar un sistema proporcional de cara a las próximas elecciones generales ha derivado en una pelea a puñetazos en el interior del Parlamento, según los medios locales.

El principal partido opositor, el Congreso de Todo el Pueblo (APC), ha presentado objeciones a la introducción de la propuesta de ley, una sesión que finalmente se saldó con una pelea a puñetazos entre diputados que incluyó el lanzamiento de objetos.

Remember Uganda parliament in 2017 during the removal of age limits? That’s 👇🏾👇🏾👇🏾 Sierra Leone’s parliament today when they brought/tabled the election regulations bill. The thrills of democracy!!! pic.twitter.com/3th2kvuXBg