Registrado un ataque con explosivos contra un buque frente a Omán en el estrecho de Ormuz

Archivo - Ubicación aproximada de un buque atacado con explosivos frente a las costas de Omán - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un buque cisterna ha sido objetivo de un ataque con explosivos cuando se encontraba frente a las costas de Omán en el estrecho de Ormuz, según ha indicado este viernes el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del suceso.

El organismo ha señalado en un comunicado que el incidente ha tenido lugar 25 millas náuticas al noreste de Jasab, antes de agregar que la embarcación intentaba salir de la zona y ha sufrido un incendio a causa de las explosiones, si bien la tripulación "se encuentra a salvo" y "no hay impacto medioambiental".

Así, ha detallado que "una pequeña embarcación se aproximó al buque cisterna por su costado de babor y colocó dos artefactos explosivos en el casco, por encima de la línea de flotación". "Las explosiones resultantes provocaron un incendio en la sala de máquinas, lo que dejó al buque inoperativo de forma temporal", ha manifestado.

El UKMTO ha manifestado que el incendio habría sido ya extinguido y que el buque continúa su ruta hacia su próximo puerto de escala, al tiempo que ha reiterado su recomendación a las embarcaciones para que naveguen con precaución en la zona y comuniquen cualquier "actividad sospechosa".

El suceso ha tenido lugar después de que un barco se hundiera el jueves frente a las costas de Omán tras registrar un incendio a bordo después de un "incidente" en el estrecho de Ormuz del que todavía no han trascendido detalles.