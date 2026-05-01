Registrado un incendio en una refinería en la región rusa de Krasnodar tras un ataque con drones de Ucrania

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Una refinería situada en la ciudad rusa de Tuapsé, en la región de Krasnodar, ha registrado este viernes un nuevo incendio tras un ataque con drones por parte de Ucrania, apenas un día después de que los servicios de emergencia lograran extinguir las llamas de otro incendio en la zona por un incidente similar.

"Un ataque con drones por parte del régimen de Kiev ha causado un incendio en la terminal marítima de Tuapsé", ha dicho el Servicio de Operaciones de Krasnodar en un breve mensaje, en el que ha apuntado que "no hay víctimas" y que "los servicios de emergencias trabajan en el lugar".

Tuapsé ha sido objetivo de varios ataques durante las últimas semanas, incluido uno el 16 de abril que causó un derrame de crudo. Posteriormente, otro ataque causó un incendio en la refinería el 28 de abril, extinguido dos días después, tras lo que las autoridades confirmaron niveles de benceno por encima de lo normal en el aire en la zona.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que durante las últimas horas han sido derribados 141 drones ucranianos en las regiones de Moscú, Krasnodar, Bélgorod, Kursk, Briansk, Rostov, Kaluga, Smolensk, el mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.