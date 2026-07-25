Registrado un incidente entre un petrolero y militares en el golfo de Omán

Archivo - Imagen de archivo de varios buques en el golfo de Omán. - Europa Press/Contacto/Mcs3 Taylor M. Dimartino

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, ha informado este sábado de que se ha registrado un incidente que implica a militares y un petrolero que se encontraba navegando en el golfo de Omán frente a la ciudad portuaria de Fujaira, en Emiratos Árabes Unidos.

Así, ha instado a los buques que atraviesan la zona a "solicitar y revisar las últimas informaciones sobre seguridad marítima" y "mantenerse alerta" ante lo que ha denominado como un "entorno operativo en constante evolución".

Las autoridades pertinentes están investigando la situación, tal y como ha subrayado el UKMTO en un comunicado, si bien no ha dado más detalles sobre posibles daños en la embarcación.