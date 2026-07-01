Registrado un "incidente" al sur de las costas de Yemen tras la aproximación de varias lanchas a un buque

Archivo - Ubicación aproximada de un "incidente" al sur de las costas de Yemen tras la aproximación de varias lanchas a un buque en la zona - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, ha confirmado este miércoles un "incidente" al sur de las costas de Yemen, después de que varias lanchas con personas armadas se aproximaran a un buque en la zona.

El organismo ha indicado en un comunicado que el oficial de seguridad de la compañía que gestiona el buque ha notificado que "múltiples lanchas" con personas armadas se acercaron a la embarcación a unos 76 millas náuticas (alrededor de 140 kilómetros) al sur de la ciudad yemení de Balhaf.

"La tripulación se encuentra reunida en la ciudadela y se informa que está a salvo", ha dicho, antes de resaltar que "el capitán de otra embarcación en los alrededores informó de disparos de armas cortas", un hecho que "aún no ha sido confirmado".

En este sentido, ha hecho hincapié en que el organismo está investigando el incidente, al tiempo que ha recomendado a los buques que se encuentren en el área que "naveguen con precaución" e "informen de cualquier actividad sospechosa".