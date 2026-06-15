Registrado un "incidente" al sur las costas de Yemen tras un intento de abordaje de un portacontenedores

Archivo - Ubicación aproximada de un buque objeto de un supuesto intento intento de abordaje al sur de las costas de Yemen - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, ha denunciado este lunes un "incidente" al sur de las costas de Yemen, después de que un grupo de personas no identificadas a bordo de una pequeña lancha abrieran fuego contra un buque e intentaran abordarlo.

El organismo ha señalado en un comunicado que el suceso ha tenido lugar catorce millas náuticas (alrededor de 26 kilómetros) al sur de Yemen y ha especificado que "un buque portacontenedores ha informado de que una pequeña lancha se acercó a él".

"Los tripulantes de la pequeña lancha abrieron fuego contra el buque e intentaron abordarlo", ha dicho, antes de recalcar que "las autoridades están investigando" y recomendar a las embarcaciones en la zona que "transiten con cautela e informen de cualquier actividad sospechosa".