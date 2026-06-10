Registrado un "intercambio de disparos" entre un carguero y una lancha frente a las costas de Yemen

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, ha apuntado este miércoles a un "incidente" cerca de Yemen que ha implicado un "intercambio de disparos" entre un carguero y una lancha con seis personas a bordo que se ha acercado al buque, sin que por ahora haya más detalles sobre el suceso.

El organismo ha indicado en un comunicado que el incidente ha tenido lugar a unas 88 millas náuticas (alrededor de 163 kilómetros) al suroeste de Balhaf, en Yemen, antes de especificar que "un carguero ha informado de un acercamiento por parte de una lancha con seis personas armadas a bordo".

"Se produjo un intercambio de disparos entre la embarcación y el equipo de seguridad armada del buque de carga, lo que provocó que la embarcación se alejara", ha dicho, antes de agregar que el suceso está siendo investigado y recomendar a los buques presentes en la zona que "naveguen con precaución e informen de cualquier actividad sospechosa".