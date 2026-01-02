Registrado un terremoto de magnitud 6,5 en el sur de México

Archivo - Ubicación aproximada del epicentro de un terremoto de magnitud 6,5 en la escala abierta de Richter en México - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 6,5 en la escala abierta de Richter ha sacudido este viernes el sur de México, suceso que ha provocado la suspensión temporal de una comparecencia ante la prensa en Ciudad de México por parte de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

El Servicio Sismológico Nacional de México ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que el epicentro ha estado ubicado 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero, con el hipocentro situado a unos diez kilómetros de profundidad.

El terremoto ha provocado la interrupción de la rueda de prensa diaria de Sheinbaum cuando estaba dirigiéndose a la prensa. Tanto la mandataria como los presentes han abandonado el lugar como parte de las medidas de seguridad, si bien posteriormente se ha retomado la comparecencia.