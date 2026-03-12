Registrados daños materiales en el Aeropuerto Internacional de Kuwait a causa de un ataque con drones

Archivo - Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Asad - Archivo
MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Aeropuerto Internacional de Kuwait ha sufrido daños materiales este jueves a causa de un ataque con drones, según han confirmado las autoridades, que horas antes denunciaron dos heridos por el impacto de un aparato contra un "edificio residencial" en el sur del país.
La Autoridad Pública para Aviación Civil ha especificado que las instalaciones han sido objetivo de un ataque con aparatos aéreos no tripulados y ha descartado que haya víctimas, según ha recogido la agencia estatal kuwaití de noticias, KUNA.
Las autoridades de Kuwait han asegurado durante los últimos días haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por ambos países contra territorio iraní.