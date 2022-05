Registrados nuevos incidentes tras el reinicio de la entrada de judíos en la Explanada de las Mezquitas

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Explanada de las Mezquitas, situada en la Ciudad Vieja de Jerusalén, ha sido escenario este jueves de nuevos incidentes tras la reapertura del lugar a no musulmanes después del fin del Ramadán y la entrada de agentes de las fuerzas israelíes para escoltar a un grupo de judíos.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, los agentes han dispersado a fieles musulmanes que han protestado contra la entrada de judíos en el lugar, conocido como Monte del Templo por parte de los judíos.

Los agentes han lanzado gases lacrimógenos y han disparado balas de goma contra los manifestantes, dejando decenas de heridos, la mayoría de ellos por la inhalación de gases lacrimógenos, mientras que han impedido igualmente el acceso a musulmanes a la Mezquita de Al Aqsa.

La Policía israelí ha afirmado que varios palestinos han entrado en la mezquita empujados por los agentes. "Siguiendo la reciente tradición, han empezado a realizar actos de vandalismo y a lanzar objetos desde el interior, causando daños a la mezquita", ha agregado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Vídeos publicados posteriormente muestran a grupos de palestinos coreando en árabe "Dios es el más grande" y "Con espíritu con sangre, redimiremos Al Aqsa" ante el paso de judíos escoltados por agentes, que han entrado a la zona a través del puente Magreb, usado por los fieles no musulmanes para acceder al complejo.

Testigos palestinos citados por 'The Times of Israel' han señalado que en un primer momento no se registraron incidentes y han reseñado que éstos estallaron después de que la Policía israelí intentara detener a un palestino que estaba gritando "Dios es el más grande" ante el paso de los fieles judíos.

Entre los judíos que han entrado durante la jornada al lugar ha estado el parlamentario Yomtob Kalfon, miembro del partido derechista Yamina, encabezado por el primer ministro, Naftali Bennett. "Feliz Día de la Independencia", ha señalado Kalfon a través de su cuenta en Twitter junto a una fotografía suya en la Explanada de las Mezquitas.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado en un comunicado en su página web que "la irrupción de grupos de colonos sionistas en la Mezquita de Al Aqsa bajo la protección de los soldados de ocupación es supone un peligroso aumento de las tensiones y una provocación directa".

En este sentido, el grupo islamista --considerado una organización terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea (UE)-- ha destacado que esta situación "amenaza con una explosión a gran escala" y ha dicho que las autoridades israelíes "son totalmente responsables" de lo que pueda pasar.

Asimismo, ha reclamado a la población que "asuma sus responsabilidades a la hora de apoyar la resistencia del pueblo palestino y su causa justa hasta el final de la ocupación, cuya supervivencia supone una desgracia para la comunidad internacional, que practica un doble rasero a la hora de abordar la causa palestina y sus derechos legítimos a la liberación y la autodeterminación".

La Explanada de las Mezquitas fue cerrada a fieles no musulmanes entre el 21 de abril y el final de Ramadán, una medida adoptada de forma tradicional coincidiendo con los diez últimos días del mes sagrado en el islam. El lugar ha sido reabierto este mismo jueves.

El lugar ha sido escenario de un repunte de las tensiones desde abril, cuando coincidieron las celebraciones del Ramadán, la Semana Santa y la Pascua judía, en medio además de un refuerzo de las operaciones de seguridad por parte de Israel tras los atentados ejecutados en marzo en el país.

La Explanada de las Mezquitas --tercer lugar santo del Islam-- descansa en uno de sus laterales sobre el Muro de las Lamentaciones, último vestigio del Templo de Salomón que los judíos más radicales pretenden utilizar como parte de un Tercer Templo.