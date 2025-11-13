Registran la vivienda de un político de extrema derecha de Alemania por un supuesto complot terrorista

Europa Press Internacional
Publicado: jueves, 13 noviembre 2025 23:39

ERFURT (ALEMANIA), 13 (DPA/EP)

La Fiscalía de Turingia ha informado este jueves de que la vivienda de un político vinculado al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) ha sido registrada bajo sospecha de apoyo a una organización terrorista.

Un portavoz del organismo ha precisado que se han recabado pruebas en el mencionado domicilio, ubicado en la ciudad de Ilmenau (este), y en otras dos propiedades, pero no se prevén detenciones. El político en cuestión representa a AfD pero no es miembro del partido.

Las autoridades le acusan de apoyar al denominado 'Grupo Imperio' --organización terrorista de extrema derecha fundada en 2022-- y de colaborar en la preparación de un complot contra el Gobierno federal. Su caso está relacionada con las investigaciones sobre el intento de secuestro del exministro de Sanidad Karl Lauterbach.

