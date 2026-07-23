Regresan a Francia los dos diplomáticos galos arrestados el fin de semana en Irán

Archivo - El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot. - Anna Ross/dpa - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha informado este jueves de que los dos diplomáticos que fueron detenidos e interrogados el domingo en Irán en un caso que París describió como "extremadamente grave" han regresado al país tras abandonar suelo iraní el miércoles.

"Estos dos diplomáticos regresaron a París ayer y están recibiendo todo el apoyo necesario tras este ataque extremadamente grave y premeditado del que fueron víctimas", ha afirmado Barrot en declaraciones a la emisora de radio France Inter, donde ha señalado que seguirán adelante con su misión desde Francia.

Barrot ha aseverado así que los diplomáticos se encontraban "en estado de shock" tras ser "detenidos brutalmente en un lugar apartado" por agentes de seguridad iraníes y ha hecho hincapié en que permanecieron así "durante cuatro horas, sin acceso a dispositivos de comunicación" y sin contacto alguno con la Embajada.

En este sentido, ha lamentado que se trata de un caso de "intimidación" y ha alertado de que uno de ellos fue "agredido violentamente y golpeado por agentes iraníes", según informaciones del diario 'Le Figaro'.

Barrot ha apuntado que los diplomáticos en cuestión han estado llevando a cabo programas de apoyo a la sociedad civil iraní, incluidos estudiantes, artistas y científicos, y ha sostenido que "no tenían nada que decir" ante los interrogatorios sufridos.

"Quiero recalcar que Francia es uno de los países del mundo que más apoya a la sociedad civil iraní. Hemos pagado las consecuencias", ha advertido el ministro, que ha añadido que el acto es "inaceptable" e "ilegal", y "no debe quedar impune". "Atacar a diplomáticos está absolutamente prohibido y es absolutamente condenable", ha manifestado.