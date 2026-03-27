Reino Unido afirma que Rusia proporcionaba a Irán "inteligencia y entrenamiento" antes de la guerra en Oriente Próximo

El ministro de Defensa británico, John Healey - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia de Defensa de Reino Unido ha afirmado este jueves que Rusia "compartía información de inteligencia" y proporcionaba "entrenamiento a Irán" en cuanto al uso de drones y a tácticas de "guerra electrónica" antes de que comenzase la guerra desatada por la ofensiva iniciada contra este país por parte de Estados Unidos e Israel.

"Existe un eje de agresión entre Rusia e Irán. Hemos visto tácticas y tecnologías similares a las que usa Rusia en Ucrania. Hoy publico nuestra última evaluación de inteligencia de defensa, que confirma que, antes de este conflicto, Rusia compartía información de inteligencia (y) proporcionaba entrenamiento a Irán, incluyendo el uso de drones y guerra electrónica", ha anunciado el ministro de Defensa británico, John Healey, en una entrevista con la cadena BBC.

Sin embargo, Healey ha subrayado que "esto no debería sorprender a nadie", como "tampoco debería sorprender a nadie que tengamos la mano oculta de Putin en Irán, al igual que en Ucrania". "Hemos visto a Irán suministrando drones a Rusia para lanzarlos contra Ucrania", ha asegurado.

Al tiempo, ha querido aclarar que, "si bien Putin quiere que nos distraigamos de sus actividades en otros lugares", desde Londres "no lo permitirán". "Nosotros y nuestros aliados apoyaremos a Ucrania el tiempo que sea necesario para derrotar a Putin", ha indicado en unas declaraciones en las que ha alertado de que, en el transcurre la guerra en Oriente Próximo, "Putin ha lanzado más de 4.000 drones contra Ucrania". "Esto es más de lo que Irán ha lanzado y atacado en toda la región de Oriente Medio", ha destacado.

Healey ha adelantado así la actualización de inteligencia compartida horas después en redes por la cartera que dirige, en un breve comunicado que subraya que "es muy probable que Rusia compartiera inteligencia y proporcionara entrenamiento a Irán, incluso en temas como la tecnología y las operaciones de sistemas aéreos no tripulados (drones) y la guerra electrónica".

"La experiencia rusa en estas áreas sin duda se habrá visto reforzada por su experiencia llevando a cabo la invasión ilegal de Ucrania", apunta la publicación.

Estas acusaciones se producen en un momento en el que Reino Unido compatibiliza sus operaciones frente a Rusia, como la recién anunciada decisión de interceptar buques de la llamada 'flota fantasma' rusa --empleada por el Kremlin para evadir las sanciones internacionales-- que naveguen por sus aguas territoriales, con las misiones de la Real Fuerza Aérea británica (RAF, por sus siglas en inglés) en un Oriente Próximo sumido en la guerra entre Irán y la alianza formada por Estados Unidos e Israel.

A este respecto, el Ministerio de Defensa ha difundido también una actualización de sus operaciones militares en la que afirma que sus pilotos y tripulación "acumulan ya más de 1000 horas de vuelo", mientras que "los pilotos y artilleros del Regimiento de la RAF han participado en más de 70 operaciones exitosas desde el inicio del conflicto".

Asimismo, la cartera de Healey ha señalado que los Eurofighter Typhoon y los cazas F-35 "han continuado sus misiones defensivas durante la noche, incluyendo misiones sobre Chipre y Jordania", así como lo han hecho los helicópteros Merlin y Wildcat de la Armada.

"Las medidas de protección de las fuerzas en la región se mantienen al máximo nivel, garantizando la mayor seguridad posible para el personal británico. Estamos, también, trabajando en estrecha coordinación con nuestros aliados", concluye el texto.