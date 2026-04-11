Reino Unido aparca su plan para entregar las islas Chagos a Mauricio tras la oposición de EEUU

Marines del Ejército de EEUU efectúan simulacros de combate en las islas Chagos - Europa Press/Contacto/Lcpl. Victor Gurrola/U.S. Ma

Londres argumenta que intentaba cumplir con el derecho Internacional con una iniciativa que Trump describió como una "estupidez"

LONDRES, 11 Abr. (DPA/EP) -

Reino Unido ha dado por finiquitados, por ahora, sus planes para ceder las islas Chagos, en el océano Índico, ante la negativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra de la iniciativa que contemplaba la entrega del archipiélago al Gobierno de Mauricio a cambio del permiso para usarlo como base militar británica y estadounidense durante los próximos 99 años.

El ex secretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lord Simon McDonald, ha confirmado que el Gobierno se ha visto obligado a archivar la iniciativa debido a la hostilidad manifiesta del presidente estadounidense, que calificó el plan de "un acto de enorme estupidez".

El Gobierno británico no ha abandonado el plan por completo, pero el plazo para aprobar la legislación antes de la disolución del Parlamento en las próximas semanas se ha agotado, y una fuente gubernamental describió la situación como "profundamente frustrante".

McDonald, el máximo responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores entre 2015 y 2020, defendió la gestión del Gobierno británico en este asunto. "El Gobierno no tenía otra opción. El Reino Unido tenía dos objetivos: cumplir con el derecho internacional y fortalecer la relación con Estados Unidos", ha declarado a la cadena BBC.

Cabe recordar que el Gobierno británico estaba obligado a entregar las islas a Mauricio según un dictamen emitido en 2019 por la Corte Internacional de Justicia. Los chagossianos se vieron obligados a abandonar el territorio del centro del océano Índico en 1973 para dar paso a la base militar en la isla de Diego García.

Estados Unidos había aceptado en principio el acuerdo pero Trump acabó por expresar abiertamente su rechazo tras el deterioro de su relación con el primer ministro, Keir Starmer, por sus posturas divergentes sobre la guerra de Irán.

"Pero cuando el presidente de Estados Unidos se muestra abiertamente hostil, el Gobierno debe replantearse la situación, por lo que este acuerdo, este tratado, quedará en suspenso por el momento", ha indicado.

El ex ministro ha lamentado que "Estados Unidos está liderando una tendencia internacional a la hora de ignorar el derecho Internacional, siguiendo los pasos de la ambivalencia que están exhibiendo Rusia y China".

"Reino Unido siempre se ha definido como un país que respeta y defiende el derecho internacional, y creo que el Gobierno acierta al mantener esa política tradicional".