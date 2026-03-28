Reino Unido apunta a un "creciente papel" de la infraestructura digital en la política de seguridad en Rusia

Archivo - Logotipo de la aplicación de mensajería Telegram sobre la bandera de Rusia - Europa Press/Contacto/Hasan Mrad - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han indicado este viernes que las recientes interrupciones en la aplicación de mensajería Telegram y las limitaciones en los servicios de Internet en los móviles en Rusia reflejan "el creciente papel de la infraestructura digital" dentro de la política de seguridad de este país.

Aunque las autoridades rusas han justificado estos cortes como medidas de seguridad en el marco de su invasión de Ucrania, "los observadores sitúan las interrupciones dentro de un patrón más amplio de regulación estatal del entorno de la información en línea", ha detallado la Inteligencia británica a través de un informe compartido en redes.

En este sentido, ha señalado que "restringir el acceso a la plataforma puede ralentizar la difusión de narrativas no oficiales y críticas a la política gubernamental", dado que Telegram se ha convertido en un canal "importante" para periodistas, blogueros y comentaristas políticas que difunden información fuera de los medios tradicionales.

Según recoge el informe, las autoridades rusas han reconocido que las interrupciones en el servicio de Telegram son "intencionales". De hecho, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, declaró que tales medidas se introducen "para garantizar la seguridad pública" y pueden permanecer vigentes mientras persistan las preocupaciones de seguridad.

Estos supuestos riesgos para la seguridad se deben a que las plataformas de mensajería cifrada --como es el caso de Telegram-- pueden utilizarse "para coordinar sabotajes o ataques con drones", por lo que las interrupciones en su servicio buscan frenar comunicaciones hostiles y proteger la infraestructura civil, según las autoridades rusas.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS FRUTO DE LOS CORTES DE TELEGRAM

Además de la restricción al acceso a la información no oficial, la Inteligencia británica ha señalado que los cortes en los servicios de Internet móvil han tenido consecuencias económicas en ciudades como Moscú, donde se han visto afectados los sistemas de pago, los servicios de navegación y las aplicaciones de transporte "que dependen de la conectividad constante".

"Las empresas que dependen de los servicios digitales han reportado pérdidas financieras durante los cierres, lo que destaca el impacto social más amplio de las restricciones en las redes móviles", concluye el informe.