Reino Unido asegura que "no reconoce" la fecha límite de este viernes para lograr un acuerdo pesquero

LONDRES, 9 Dic. (DPA/EP) -

El Gobierno de Reino Unido ha afirmado este jueves que "no reconoce" la fecha límite de este viernes para lograr un acuerdo pesquero post-Brexit con Francia, establecida por la Comisión Europea.

Max Blain, portavoz oficial del primer ministro británico, Boris Johnson, ha indicado que "no está al tanto" de "ninguna" comunicación que Londres haya mantenido con París, y tampoco el propio Johnson. "Este es un proceso técnico en curso basado en las evidencias y no en las fechas límite", ha continuado, antes de remarcar que Reino Unido "nunca ha fijado una fecha límite". "Sé que ellos mismos han finado una, pero no es una con la que nosotros estemos trabajando", ha agregado.

Está previsto que el ministro de Medioambiente de Reino Unido, George Eustice, mantenga conversaciones con el comisario europeo para Medioambiente, Virginijus Sinkevicius este viernes. Blain ha detallado que ambos ya hablaron anoche y que las conversaciones fueron "constructivas", según ha informado la agencia de noticias PA Media.

Francia ya pidió a principios de diciembre tomar medidas de "represalia" contra Reino Unido si no hay acuerdo pesquero para este viernes.

El Ejecutivo de Francia puso sobre la mesa una batería de posibles sanciones, entre ellas la prohibición de atraque de barcos británicos, como respuesta a la reducción de los permisos concedidos a pescadores galos para que faenen en aguas del Canal. París no descarta tampoco limitar el suministro eléctrico.

El ministro británico para el Brexit, David Frost, ya dijo que su país está contemplando "activamente" la puesta en marcha del mecanismo para la resolución de disputas estipulado en los acuerdos de salida de la Unión Europea para solucionar la actual disputa pesquera con Francia.

Por su parte, el Gobierno francés insiste en que casi la mitad de las solicitudes de licencia presentadas por los pescadores franceses aún no han sido aceptadas a pesar de haber presentado los documentos solicitados por las autoridades británicas para corroborar que se cumple con los acuerdos del Brexit.

Según el acuerdo comercial del Brexit alcanzado a finales de 2020, los pescadores europeos pueden operar en aguas británicas siempre que puedan demostrar que anteriormente ejercían allí su actividad.