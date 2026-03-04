Reino Unido cancela los visados de estudio para Afganistán, Camerún, Birmania y Sudán por su "uso abusivo"

Archivo - Shabana Mahmood, ministra del Interior de Reino Unido. - Europa Press/Contacto/Thomas Krych - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido ha anunciado este martes que cancela los visados de estudio para Camerún, Birmania, Sudán y Afganistán, país también que verá bloqueado los permisos de trabajo como consecuencia de lo que considera un "uso abusivo" de los mismos, ya que cerca de 135.000 personas solicitaron asilo a través de esta vía desde 2021.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha señalado en un comunicado que si bien Reino Unido "siempre brindará refugio a las personas que huyen de la guerra y la persecución", no se debe "abusar" de este mecanismo. Se trata de una medida "sin precedentes", ha subrayado, para frenar a quienes intentan explotar la "generosidad" británica.

"Restableceré el orden y el control en nuestras fronteras", ha incidido Mahmood, en respuesta a un incremento del 470% de las solicitudes de asilo presentadas por estudiantes afganos, birmanos, cameruneses y sudaneses entre 2021 y 2025.

Por su parte, el número de ciudadanos afganos con visados de trabajo que han pedido asilo ha superado el número de permisos expedidos. El Gobierno británico ha señalado que "muchas" de estas personas dependen del dinero del contribuyente y "una proporción superior a la media (...) se declara en situación de indigencia".

"La ayuda al asilo cuesta actualmente más de 4.000 millones de libras al año, y casi 16.000 ciudadanos de los cuatro países reciben actualmente ayudas con cargo al erario público, incluidos más de 6.000 alojados en hoteles", apunta el Gobierno británico tras destacar los recortes en ayudas a quienes solicitan asilo.

No obstante, también ha puesto de relieve que desde 2021, Reino Unido ha ofrecido refugio a más de 37.000 afganos, mientras que en 2025 se concedieron 190.000 visados por motivos humanitarios; y desde 2010 ha reubicado al sexto mayor número de refugiados remitidos por ACNUR en el mundo.

Asimismo, Londres ha destacado que el año pasado logró que los gobiernos de Angola, Namibia y República Democrática del Congo colaboraran con la repatriación de sus ciudadanos en situación irregular bajo amenaza de suspender todos los visados, y se ha comprometido a abrir nuevas rutas seguras, legales, con plazas limitadas "como alternativa a las peligrosas travesías en pequeñas embarcaciones".