Reino Unido contabiliza 41.472 inmigrantes llegados por el Canal en 2025, la segunda cifra histórica

Archivo - Inmigrantes llegan a las costas de Reino Unido - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak - Archivo

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades británicas han informado este jueves de que han contabilizado la llegada de 41.472 inmigrantes a las costas de Reino Unido a lo largo de 2025, lo que supone la segunda mayor cifra histórica desde que comenzaron los registros, en 2018.

El Ministerio del Interior ha señalado que durante el 31 de diciembre no hubo ninguna llegada, por lo que se convierte en definitiva la cifra de 41.472 personas llegadas durante el año, un récord solo por detrás de las 45.774 llegadas de 2022.

El dato de 2025 es un 13 por ciento superior al de 2024 (36.816 inmigrantes), y un 41 por ciento al de 2023, cuando se informó de 29.437 inmigrantes llegados por mar.

Las cifras revelan una ralentización de las llegadas en los dos últimos meses del año, con largos periodos en los que no hubo llegadas, como el de 28 días comprendido entre el 15 de noviembre y el 12 de diciembre.

El Gobierno británico, del Partido Laborista, ha incrementado las medidas para impedir la llegada de inmigrantes ante la presión de gupos de extrema derecha y las encuestas que apuntan a un ascenso del partido Reforma, con un claro discurso antiinmigración.