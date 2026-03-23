Reino Unido convoca al embajador de Irán por los cargos de espionaje contra dos residentes iraníes en Londres

La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper - Europa Press/Contacto/Tayfun Salci

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha convocado este lunes al embajador de Irán en Londres, Alí Musavi, tras la presentación de cargos contra dos ciudadanos iraníes, uno de ellos también de nacionalidad británica, por presunto espionaje para el país centroasiático.

Así lo ha ordenado la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, si bien ha sido el encargado de la cartera sobre asuntos de Oriente Próximo, Hamish Falconer, quien ha recibido al embajador iraní, Alí Musavi, en protesta por las presuntas "acciones imprudentes y desestabilizadoras" de Teherán en Reino Unido.

El encuentro ha tenido lugar "tras la reciente imputación de dos personas, un ciudadano iraní y un ciudadano con doble nacionalidad británica e iraní, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, por sospecha de prestar asistencia a un servicio de Inteligencia extranjero", ha indicado un portavoz de Exteriores en declaraciones recogidas por 'The Guardian'.

"La seguridad nacional sigue siendo nuestra máxima prioridad, y nos tomamos muy en serio las amenazas que plantean Irán y quienes actúan a sus órdenes. Este Gobierno tomará todas las medidas necesarias para proteger al pueblo británico, incluida la denuncia de las acciones imprudentes y desestabilizadoras de Irán tanto en el país como en el extranjero", ha agregado el portavoz.