Reino Unido denuncia una supuesta "operación encubierta" de submarinos rusos en sus aguas

John Healey, ministro de Defensa de Reino Unido. - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha denunciado este jueves una supuesta "operación encubierta" de submarinos rusos en sus aguas y alrededores, uno de los cuales fue detectado "hace varias semanas" en el Ártico mientras otros buques llevaban a cabo "actividades ilícitas" cerca de infraestructuras críticas.

"La operación formaba parte de una maniobra de distracción rusa", ha asegurado el Gobierno británico en un comunicado, en el que se destaca que en colaboración con Noruega se puso en marcha un operativo "para garantizar que las unidades rusas supieran que estaban siendo vigiladas".

El ministro de Defensa, John Healey, ha aplaudido el trabajo del personal británico que se dedicó durante "muchos días" a rastrear estos submarinos en "condiciones extremadamente difíciles y peligrosas", al tiempo que ha advertido al presidente ruso, Vladimir Putin, de que no tolerarán este tipo de acciones.

"A Putin le digo esto: te vemos, vemos tu actividad sobre nuestra infraestructura submarina. Debes saber que cualquier intento de dañarla no será tolerado y tendrá graves consecuencias", ha interpelado al presidente ruso.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha destacado que las Fuerzas Armadas de Reino Unido "se encuentran entre las mejores del mundo" y de que su Gobierno "hará todo lo necesario" para defender los intereses del país "dondequiera que sea necesario en el mundo".

El Gobierno británico ha dejado entrever que la operación de rastreo se prolongó al menos durante una semana. Asimismo, si bien el submarino ruso ha regresado a Rusia, las Fuerzas Armadas de Reino Unido mantienen su despliegue en la zona en caso de tener que responder a acciones similares.