Reino Unido destinará más de un millón de euros para ayudar a los afectados por el seísmo en Afganistán

Vista de una vivienda en la provincia de Kunar, destruida a causa del terremoto que ha sacudido el este de Afganistán

LONDRES 2 Sep. (EP/DPA) -

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este lunes un fondo de emergencia por valor de un millón de libras esterlinas (1,15 millones de euros) para ayudar a los afectados por el terremoto que en la víspera ha sacudido el este de Afganistán, dejando más de 800 muertos y miles de heridos.

Así lo ha señalado el Ministerio de Exteriores británico en un comunicado en el que ha subrayado que las víctimas recibirán ayuda humanitaria de manera "inmediata". "Las noticias sobre el terremoto en la provincia de Kunar, en Afganistán, son realmente trágicas", ha lamentado el titular de la cartera diplomática, David Lammy, tras conocer que solo en este lugar han perdido la vida al menos 800 personas y han resultado heridas 2.500, siendo la zona más afectada por el seísmo.

Estos fondos se repartirán a partes iguales entre el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Cruz Roja Internacional (IFRC) para proporcionar asistencia a las personas más vulnerables. La primera de estas organizaciones distribuirá equipos sanitarios móviles, kits médicos de emergencia y refugios para las familias desplazadas, mientras la segunda "apoyará la movilización de voluntarios locales para operaciones de búsqueda y rescate y el despliegue de ambulancias para transportar a los afganos heridos a los centros de salud", ha indicado la diplomacia británica.

Londres ha presentado esta ayuda como parte de su "importante compromiso humanitario" con Kabul que se suma a los 171 millones de libras esterlinas (casi 200 millones de euros) designados en 2024 y 2025 para apoyar especialmente a las mujeres y las niñas afganas en un país donde, según ha recordado, "más de 23 millones de personas" ya necesitan asistencia humanitaria.

El terremoto ha tenido lugar el domingo a las 23.47 horas (hora local, 20.17 hora peninsular española) con epicentro a 42 kilómetros de Jalalabad, capital de Nangarhar, y una profundidad de ocho kilómetros, según ha indicado el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGC, por sus siglas en inglés). En Pakistán se han registrado fuertes temblores y sacudidas tanto en la capital, Islamabad, como en otras zonas del país, si bien no se han confirmado víctimas ni daños, según la cadena Geo TV.