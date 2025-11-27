Reino Unido dice que Rusia busca "construir identidad rusa" en las zonas que ocupan sus tropas en Ucrania

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin. - Sergei Bulkin / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado este jueves que Rusia busca "construir la identidad rusa y aumentar el uso del ruso" en las zonas que ocupa en Ucrania a raíz de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Así, han indicado que un decreto firmado por Putin el martes, titulado 'Estrategia de política nacional de Rusia en el periodo hasta 2036', "subraya una continuada política de rusificación, forzando el lenguaje, la identidad y la cultura rusa sobre residentes de territorio soberano ucraniano".

"La política forma parte de los duraderos esfuerzos de Rusia para extirpar la cultura e identidad ucraniana y para deslegitimar el Estado ucraniano", han sostenido, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X.

En este sentido, han subrayado que "Rusia define ahora el territorio ocupado y no ocupado de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, además de Crimea, como parte de la Federación Rusa", lo que "contradice su propio reconocimiento formal de la independencia y la soberanía de Ucrania tras el colapso de la Unión Soviética".

"La referencia en este documento a estas provincias ucranianas soberanas como 'territorios históricos del Estado ruso' enfatiza el aspecto abiertamente imperialista de los continuados esfuerzos de Rusia para subyugar a Ucrania", han remachado los servicios de Inteligencia de Reino Unido.