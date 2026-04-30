Reino Unido eleva el nivel de alerta antiterrorista tras el ataque a una sinagoga en Londres

Una agente de la Policía británica tras el ataque a una sinagoga en el norte de Londres - Europa Press/Contacto/Jacqueline Lawrie

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han elevado el nivel de alerta antiterrorista a "grave", en concreto del tres al cuatro, tras el ataque frente a una sinagoga en el barrio de Golders Green, en el norte de Londres, que se ha saldado con dos heridos.

"El aumento de la amenaza se produce tras el apuñalamiento de ayer en Golders Green, al norte de Londres, pero no es consecuencia exclusiva de ese ataque", ha indicado el Gobierno británico en un comunicado en el que afirma que el nivel de amenaza terrorista está al alza no solo por ataques de carácter yihadista, sino también por posibles ataques de grupos de extrema derecha.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha calificado de "vil acto de terrorismo" el ataque contra la sinagoga y ha trasladado su apoyo a las víctimas, así como a toda la comunidad judía "en un momento de profunda inquietud y miedo".

"Sé que esto será una fuente de preocupación para muchos, particularmente entre nuestra comunidad judía, que ha sufrido tanto", ha dicho, instando a la población a estar alerta en su vida diaria "y comunicar cualquier preocupación" a las autoridades policiales.

El nivel de alerta, emitido por el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo (JTAC, por sus siglas en inglés), implica que un ataque terrorista "es probable en los próximos seis meses". En total, hay cinco niveles, siendo el 5 el más grave de ellos.

Reino Unido alcanzó el nivel de riesgo "grave" por última vez en noviembre de 2021, tras el atentado con bomba en el Hospital de Mujeres de Liverpool y el asesinato del político conservador David Amess, antes de que el nivel se redujera a "sustancial" en febrero de 2022.

El sospechoso de apuñalar al menos a dos personas frente a una sinagoga en el barrio de Golders Green pasó en 2020 por un programa de prevención de terrorismo. El hombre de 45 años, identificado como Essa Suleiman, con nacionalidad británica y de origen somalí, llegó legalmente al país y reside en el sureste de Londres.