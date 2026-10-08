Reino Unido emite nuevas sanciones contra 39 entidades y buques fantasma por su apoyo bélico a Rusia

Imagen de archivo de un ataque ruso en Járkov. - Cameron Jones-Manley / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha emitido este jueves 39 nuevas sanciones contra una treintena de entidades, compañías petrolíferas, buques de la llamada flota fantasma y otras empresas que suministran bienes esenciales para el Ejército de Rusia.

El nuevo paquete de sanciones del Gobierno británico incluye a las petroleras rusa Zarubezhneft e INK Capital, una docena de buques de la flota que Moscú utiliza para sortear otras restricciones impuestas en represalia por la guerra de Ucrania, así como plataformas de pago y otras entidades que suministran equipos militares.

"Si ayudas a Rusia a financiar o equipar esta guerra, sufrirás las consecuencias", ha advertido el Gobierno de Reino Unido, quien ha destacado que con la inclusión de estas dos últimas petroleras rusas, las sanciones británicas abarcan ya más del 90% de la capacidad total de producción de petróleo de Rusia.

"Al sancionar a estas empresas, no solo frenamos el flujo de dinero procedente del petróleo ruso, sino que también cortamos las rutas usadas para eludir nuestro régimen de sanciones, dificultando que las principales petroleras rusas comercien su petróleo bajo el nombre de una entidad no sancionada", ha explicado.

De igual forma, Londres ha detallado que son ya también 600 las embarcaciones rusas que operan por debajo del radar que han sido sancionadas, después de las doce señaladas en esta última batería de restricciones, que han apuntado también hacia dos plataformas de pago y otras tres de intercambio de criptomonedas.

Reino Unido ha señalado que con este tipo de maniobras y redes financieras ilegales, Rusia ha logrado mover más de 90.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a la mitad de su gasto militar anual.