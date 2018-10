Reino Unido insta a Irán a "cesar sus actividades" en Yemen

Publicado 19/02/2018 15:18:31 CET

LONDRES, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, ha instado a Irán a "cesar las actividades que puedan alimentar el conflicto (en Yemen) y apoyar una solución política", en respuesta a un informe de expertos de la ONU que señala a la República Islámica como suministrador de armamento para los rebeldes huthis.

El informe de la comisión que analiza la aplicación de las sanciones en Yemen, publicado en enero, confirmaba la detección de "restos de misiles, equipos militares relacionados y vehículos aéreos no tripulados de origen iraní". Aunque los expertos no pudieron identificar el suministrador final de estas armas, sí concluyeron que Irán había violado las sanciones por no impedir la entrega.

Johnson ha dicho estar "profundamente preocupado" por estas averiguaciones, en la medida en que implican que Irán violó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada en 2015. En este sentido, ha apuntado que los iraníes "están emprendiendo actividades desestabilizadoras en Yemen y en toda la región".

El jefe de la diplomacia británica ha reclamado a todas las partes en conflicto que cumplan el Derecho Internacional, lo que pasa también por respetar la regulación relativa a temas humanitarios y Derechos Humanos, según un comunicado del Foreign Office.

Reino Unido, junto a Estados Unidos y Francia, quiere que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condene a Irán por no tomar medidas para que sus misiles no caigan en manos de los rebeldes huthis de Yemen, según un proyecto de resolución citado por la agencia de noticias Reuters.