Reino Unido llama a Irán e Israel a rebajar la tensión "de inmediato"

La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha aseverado este domingo que la reanudación del conflicto entre Irán e Israel "no beneficia a nadie", al tiempo que ha llamado a ambos países a reducir la tensión "de inmediato", en el marco de la escalada en la que el Ejército israelí ha bombardeado Beirut, capital de Líbano, y Teherán ha respondido con el lanzamiento de proyectiles sobre el norte de Israel.

"La reanudación del conflicto entre Irán e Israel no beneficia a nadie. Ambas partes deben actuar con moderación y rebajar la tensión de inmediato", ha expresado la responsable de la cartera de Exteriores en un mensaje publicado en redes sociales.

A renglón seguido, Cooper ha reivindicado la importancia de que las negociaciones continúen en aras de que se logre una "solución duradera" que ha calificado de necesaria en pro de la "paz" y la "estabilidad" en la región, amén de la "plena recuperación del comercio mundial".

Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha informado en un comunicado que su responsable, Abbas Araqchi, ha mantenido en las últimas horas conversaciones telefónicas con la propia Cooper, así como con responsables de Turquía, Francia, Pakistán y Qatar.

Todo ello, después de que este domingo la República Islámica lanzara al menos tres oleadas de proyectiles contra el norte de Israel, provocando la activación de las alarmas antiaéreas en casi 300 puntos de la geografía israelí.

El ataque es un "aviso" en respuesta al bombardeo israelí, en la misma jornada, sobre Dahiye, el distrito del sur de Beirut considerado un bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá.