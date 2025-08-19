Reino Unido otorga asilo a un activista hongkonés encarcelado por pedir la independencia

Archivo - Bandera del Reino Unido con el Big Ben de fondo, en Londres. - MICHAEL KAPPELER/DPA - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han otorgado asilo político a Tony Chung, un activista hongkonés de 24 años que se convirtió en el primero en ser encarcelado en la región administrativa especial china en el marco de la nueva ley de seguridad nacional y por instar a la independencia del territorio.

Así lo ha confirmado el propio activista, que ha dicho haber recibido una carta del Gobierno británico en la que se le informaba de que se la había concedido el asilo en "calidad de refugiado" dado que corre peligro de "ser perseguido" y, por ende, no puede regresar a su territorio de origen.

Londres le ha facilitado un permiso de residencia de cinco años, un periodo tras el que tendrá que pedir un permiso permanente. Mientras, el Gobierno hongkonés ha emitido un comunicado en el que pide a terceros países "dejar de interferir inmediatamente en sus asuntos internos", los cuales son "básicamente asuntos chinos", tal y como indica el documento.

"Todos las detenciones y condenas se basan en pruebas y hechos, y buscan acabar con actos delictivos", ha asegurado en relación con una polémica ley que entró en vigor hace ahora cinco años y que las voces críticas denuncian por considerarla una herramienta para acallar a disidentes y opositores.

Chung fue condenado en 2021 a tres años de prisión por secesión cuando tenía tan solo 20 años. En 2023, huyó a Reino Unido, donde pidió asilo a su llegada al considerar que seguía siendo objeto de persecución a pesar de haber cumplido su condena --acortada por su buen comportamiento--.