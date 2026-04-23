Reino Unido pagará a cerca de 200 agentes franceses por detener y deportar a migrantes

Migrantes a bordo de una embarcación cerca de Dunkerke, en la costa francesa - Ioannis Alexopoulos / Zuma Press / Europa Press /

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido pagará a cerca de 200 agentes franceses encargados de detener y deportar a migrantes como parte de un nuevo acuerdo migratorio firmado con París valorado en 766 millones de euros, con el objetivo de intentar reducir los cruces en el Canal de la Mancha.

El Ministerio del Interior británico ha anunciado este jueves la creación de un nuevo centro de detención en Dunkerke, en la costa francesa, que "acelerará la deportación de cientes de migrantes" irregulares procedentes de países como Eritrea, Afganistán, Irán, Sudán, Somalia, Etiopía, Irak, Siria, Vietnam y Yemen.

Los migrantes serán deportados por estos agentes a sus países de origen o a otros países de la Unión Europea por los que hubieran transitado, si bien el aumento de fondos "estará condicionado a resultados" y alrededor de 186 millones de euros podrían ser retirados tras un año si no se logran resultados.

La medida forma parte de un nuevo acuerdo firmado por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, con su homólogo francés, Laurent Núñez, que tendrá una duración de tres años y que contempla también el despliegue de una nueva unidad de Policía en las playas francesas, así como aumentar los medios de Inteligencia para contrarrestar las redes criminales.

Asimismo, como parte de los esfuerzos para interceptar embarcaciones en el Canal de la Mancha se movilizarán drones, helicópteros y otros medios después de que la oposición británica haya acusado a Francia de no hacer lo suficiente por combatir el flujo migratorio en la zona.

"La continuación de esta cooperación es esencial para salvar vidas, luchar contra la inmigración irregular y garantizar la seguridad y tranquilidad de los residentes", ha señalado el titular de Interior francés en sus redes sociales.