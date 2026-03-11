Reino Unido prohíbe una marcha a favor de Palestina por su supuesta vinculación con el régimen iraní

Banderas palestinas en una protesta en Bristol (Reino Unido) en contra de la ofensiva sobre Irán de Estados Unidos e Israel - Europa Press/Contacto/Simon Chapman

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno británico ha prohibido la manifestación Al Quds, en apoyo a Palestina, que se iba a celebrar este domingo en Londres, alegando una supuesta vinculación de los organizadores y la propia marcha con la República Islámica de Irán, y avisando de que podría desembocar en "graves desórdenes públicos".

"La marcha Al Quds es especialmente controvertida por haberse originado en Irán y en Londres está organizada por la Comisión Islámica de Derechos Humanos, una organización que apoya al régimen iraní", ha explicado la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado este miércoles.

De esta manera la ministra del Interior de Reino Unido, Sabana Mahmood, ha atendido la petición de las fuerzas de seguridad y ha ddo el visto bueno a vetar la manifestación, una decisión que, en palabras de la Policía, no ha sido tomada "a la ligera". Es la primera vez desde 2012 que se prohíbe una protesta de este tipo.

Aunque las fuerzas de seguridad londinenses han vigilado más de una treintena de protestas en apoyo a Palestina, en esta ocasión han considerado que la marcha Al Quds plantea "riesgos y desafíos únicos".

Así, han enumerado las "tensiones extremas" entre los posibles manifestantes y contramanifestantes, las amenazas de seguridad en territorio británico por parte de Irán y "la volátil situación" en Oriente Próximo, donde el régimen de los ayatolás ha atacado a varios de sus países vecinos en represalia por la ofensiva lanzada contra territorio iraní por Estados Unidos e Israel.

Por estos motivos la Policía ha concluido que la protesta prevista para el domingo podría derivar en "graves desórdenes públicos", con el consecuente riesgo para la seguridad de las personas y de daños a la propiedad. En todo caso, el cuerpo policial londinense ha enfatizado que no prefiere "una postura política sobre otra", pero ha querido dejar claro que harán "todo lo posible" por reducir la violencia y los disturbios.

LA COMISIÓN ISLÁMICA DE DERECHOS HUMANOS ASEGURA QUE LA MARCHA SEGUIRÁ ADELANTE

La marcha prohibida este domingo se celebra en Reino Unido desde hace más de cuarenta años, después de que el ayatolá Ruhollah Jomenei decretase el día de Al Quds (Jerusalén en árabe), que funciona como una jornada de apoyo internacional a Palestina.

Tras conocer la decisión del Ministerio del Interior, la Comisión Islámica de Derechos Humanos ha emitido un comunicado en el que ha condenado la prohibición, a la vez que ha asegurado que la marcha Al Quds "seguirá adelante".

"Esperamos veros en la manifestación del domingo. Todos los preparativos deben continuar según lo planeado", han afirmado los organizadores.

Desde la Comisión han denunciado que la Policía Metropolitana ha abandonado "descaradamente" su deber de actuar "sin favoritismos" en favor de Israel, ya que consideran que los agentes han capitulado "ante la presión del lobby sionista".

Esta no es la primera ocasión en la que el Gobierno británico ha actuado en contra de las protestas a favor de Palestina. En julio de 2025 la entonces ministra del Interior Yvette Cooper ilegalizó el grupo Palestine Action, colocándolo a la altura de organizaciones como Al Qaeda y Estado Islámico, decisión que el Tribunal Supremo de Reino Unido declaró ilegal a comienzos de este año.