Reino Unido promete actuar por la solución de dos Estados entre Israel y Palestina y respaldar a Ucrania en invierno

El primer ministro británico, Andy Burnham, interviene en el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en la sede de Naciones Unidas en Nueva York - Zhang Fengguo / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha defendido este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas un liderazgo británico global marcado por el apoyo con actos al respaldo de palabra a la solución de dos Estados entre Israel y Palestina, al tiempo que ha alertado de una nueva campaña militar de Rusia contra Ucrania el próximo invierno, llamando a Moscú a negociar la paz pero subrayando que, mientras no acepte un alto el fuego, Londres seguirá al lado de Kiev.

"El ataque terrorista contra Israel, el 7 de octubre de 2023, fue totalmente horrible; lo he condenado en los términos más fuertes posibles. Continuamos condenando a (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás, y estamos con Israel frente a amenazas continuadas", ha anotado Burnham antes de subrayar que, aun así, "esto no justifica las acciones del Gobierno israelí en Gaza o en Cisjordania".

Al hilo, ha lamentado que "mucha gente ha muerto, incluyendo a muchas niñas; mucha ayuda no está llegando, y ha pasado por demasiado tiempo". "No nos quedaremos parados mientras este horrible sufrimiento continúe creciendo y las perspectivas de una solución de dos Estados, la mejor esperanza para la paz y la estabilidad para ambas naciones, esté en peligro", ha manifestado, citando los planes de Israel para la construcción de asentamientos que partirían Cisjordania en norte y sur.

Por ello, ha recordado las medidas de Reino Unido contra los asentamientos ilegales israelíes y ha llamado a sus pares a actuar, argumentando que "vivimos en un espacio de poca confianza en la política": "Si continuamos hablando de la solución de los dos estados, pero fallamos en apoyar esas palabras con actos, esa confianza fallará, y nuestros enemigos buscarán explotar la alienación que viene de eso".

APOYARÁ A UCRANIA DURANTE EL INVIERNO

Burnham también ha dedicado un destacado segmento de su discurso a Ucrania, recordando las crudas condiciones del país durante el último invierno bajo los ataques rusos contra sus ciudades e instalaciones energéticas con temperaturas bajo cero.

"No podemos dejar que hagan eso de nuevo este invierno, así que estamos trabajando para ayudar a Ucrania a proteger sus cielos y a los civiles", ha subrayado, afirmando que Londres está "liderando" los esfuerzos por "aumentar el coste para Rusia de continuar" con la guerra, si bien ha anotado que la ley de sanciones a Irán y Rusia aprobada la pasada semana por Estados Unidos "será diferencial".

Además, ha prometido "apoyar a Ucrania para reparar y proteger las plantas de calefacción y energía de las que Kiev dependerá este invierno" y ha pedido a sus homólogos reprochar a Rusia los ataques contra las mismas.

"Todos los presentes en esta sala saben que los ataques contra infraestructuras civiles están expresamente prohibidos por el Derecho internacional. Sin embargo, estamos aquí, en la ONU, anunciando fondos para mitigar los efectos de estos crímenes de guerra, que, según nuestras previsiones, volverán a ser perpetrados por un miembro permanente del Consejo de Seguridad", ha señalado.

Por ello, ha remarcado que "esto debe acabar" y ha instado a Rusia a "optar mañana por un rumbo diferente, ya sea un alto el fuego o sentarse a la mesa de negociaciones". "Hasta entonces, apoyaremos a Ucrania con más fuerza que nunca durante el tiempo que sea necesario", ha prometido.

LA SOBERANÍA SOBRE MALVINAS

El primer ministro laborista ha salpicado su discurso de continuas referencias al nuevo liderazgo británico a nivel global que quiere propulsar, reiterando asimismo su compromiso con la Carta de Naciones Unidas y con el Derecho Internacional en el mundo.

"Estaremos firmes ante cualquier amenaza y desafío a la ley, no solo de Rusia, sino de otros países también", ha pronunciado antes de apuntar, concretamente, a uno que disputa la soberanía de Reino Unido sobre uno de sus territorios 'de iure': Argentina.

Sus promesa de defender la ley, ha destacado, "incluye allí donde amenazan los derechos de los territorios británicos para permanecer británicos, como las islas Falkland", en alusión al archipiélago de las Malvinas, reclamado por el Gobierno de Javier Milei, especialmente desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara semanas atrás que podría revisar el apoyo de Washington a Londres en este aspecto.

ALIANZA CON EEUU SOBRE IA

Sin embargo, Burnham ha reservado sus alusiones a la Administración Trump a ámbitos en los que ambos países guardan mayor sintonía, como las citadas sanciones a Rusia o la postura frente a la inteligencia artificial (IA), el otro gran eje de su discurso ante la Asamblea.

Tras destacar el potencial de esta herramienta en ámbitos como la salud, la economía y la educación, el primer ministro británico ha aprovechado su intervención en la ONU para anunciar "una nueva alianza con Estados Unidos en materia de defensa de la IA para proteger nuestras infraestructuras nacionales críticas", si bien no ha dado más detalles de la misma.

A renglón seguido, ha reconocido que la inteligencia artificial "también supondrá una fuente de trastornos en nuestra forma de vivir y trabajar, un multiplicador de riesgos". "Sé lo preocupada que está la gente, por lo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias".

En este sentido, ha defendido que "las decisiones fundamentales sobre esta tecnología son demasiado importantes como para dejarlas al azar" y, por lo tanto, "deben ser tomadas por gobiernos elegidos que estén al servicio de los trabajadores". "Debemos brindar a la gente el apoyo que necesita durante este cambio, asegurándonos de que se convierta también en un motor de reindustrialización y de oportunidades", ha incidido.

Para ello, ha querido tomar lecciones del pasado aludiendo a un cambio de paradigma socioeconómico como fue el impulsado por la primera Revolución Industrial, "una época de increíble progreso tecnológico" pero en la que "para los trabajadores, los cambios trajeron consigo un enorme sufrimiento y explotación". "Esta vez tenemos que hacerlo bien", ha afirmado.

En esta línea, Burnham ha anunciado también que va a "situar la IA en el centro de la presidencia británica del G-20 el año que viene".

DEFENSA BRITÁNICA ANTE CIBERATAQUES Y DESINFORMACIÓN

El dirigente de Reino Unido también ha aludido a la IA en otro segmento de su discurso en el que la ha presentado como eventual multiplicador de la amenaza presentada por ciberataques y por la desinformación, denunciando campañas para "provocar tensión y discordia" y apuntando directamente a Rusia.

De hecho, el primer ministro ha asegurado que "el Kremlin gasta alrededor de 1.300 millones de libras (más de 1.500 millones de euros) cada año manipulando información".

"Hablamos de una campaña insidiosa que llega a las casas de la gente y desvanece lo que está pasando. La gente no sabe qué piensa de su propio país y de su comunidad, creando una narrativa de declive, división y desesperanza", ha alertado, advirtiendo de que "Cuando las desigualdades se acentúan demasiado, nuestras sociedades corren un mayor riesgo" ante estas campañas.

"Pues se acabó; vamos a afrontar la nueva década de otra manera", ha espetado, anunciando que ha pedido a los responsables de Seguridad de Reino Unido "que comiencen a trabajar en un nuevo Centro Nacional de Defensa de la Información, con el fin de detectar, atribuir y neutralizar este tipo de ataques informáticos hostiles por parte de Estados, para apoyar y defender nuestra democracia".

Asimismo, ha asegurado que en su Gobierno están "dispuestos a compartir" su conocimiento sobre "cómo actúan estos actores y cómo responder", ya que "se trata de una tarea vital para nuestra seguridad colectiva" y "somos más fuertes cuando nos unimos a los demás, cuando tendemos puentes más allá de las fronteras para resolver problemas comunes".