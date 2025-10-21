Reino Unido saca de su lista negra a la organización yihadista del presidente sirio

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha retirado la etiqueta de terrorista al grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), a la que pertenecía el actual presidente sirio, Ahmed al Shara, en un nuevo paso hacia la legitimización de la administración constituida tras el derrocamiento en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.

El Ejecutivo de Keir Starmer ya había adelantado esta posibilidad y, de hecho, el anterior ministro de Exteriores, David Lammy, visitó Siria en julio para tender puentes con el Gobierno de Al Shara. El mandatario sirio estaba proscrito a ojos de la comunidad internacional hasta hace menos de un año, al igual que su organización, incluida en 2017 en la lista negra británica.

Londres busca ahora "una cooperación más estrecha" con Damasco, como ha expuesto el Ministerio de Exteriores, que ha llamado ahora a colaborar con las actuales autoridades para seguir combatiendo amenazas terroristas como la que aún representa Estado Islámico. En este sentido, ha advertido de que "seguirá presionando" en busca de avances en la lucha antiterrorista y en aras de la "estabilidad".

"Juzgaremos al nuevo Gobierno sirio por sus acciones, no por sus palabras", ha esgrimido el Ejecutivo de Starmer, que se reserva el derecho de dar marcha atrás a alguna de sus medidas si la situación sobre el terreno no mejora al ritmo esperado o aumentan las amenazas.