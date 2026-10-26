Reino Unido sanciona a 15 comandantes de las fuerzas enfrentadas en Sudán por violaciones durante la guerra

Archivo - Fotografía de archivo de dos personas caminando por una calle de Sudán tras los combates entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han impuesto este lunes sanciones contra 15 comandantes de las Fuerzas Armadas de Sudán y líderes de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) por su presunta implicación en una "campaña de violaciones" en el marco de la guerra, desatada en abril de 2023.

El Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha indicado en un comunicado que el objetivo de estas medidas es "ofrecer todo el apoyo necesario a los supervivientes" de este tipo de violencia y de las "atrocidades" perpetradas especialmente durante la caída de la ciudad de El Fasher, capital del estado de Darfur Norte, en manos de las RSF hace ahora un año y después de 18 meses de cerco.

"Los supervivientes recibirán apoyo adicional mientras se refuerza la ayuda humanitaria en El Obeid y Darfur, en un contexto donde el conflicto y la sequía provocada por el fenómeno de El Niño amenazan con desencadenar una hambruna", ha señalado el Ministerio, que ha destallado que esta medida ha sido adoptada tras una serie de investigaciones que saca a la luz la "campaña de hambruna deliberada y la violencia sexual perpetrada por todas las partes enfrentadas".

Así, un año después de que cayera El Fasher, Reino Unido busca "visibilizar la terrible violencia registrada durante el asedio de la ciudad", por lo que ha apuntado a 15 comandantes por su implicación en estas "atrocidades". Entre ellos figuran Husein abú Jalak, un coronel de las RSF, y Al Nur Ahmed Adam, identificado como uno de los responsables que estuvo presente y desempeñó un papel importante durante el asedio.

Las sanciones conllevan la prohibición de viajar y la congelación de los activos de las personas designadas. El anuncio llega tras la publicación de un informe --financiado por Reino Unido y elaborado por el Centre for Information Resilience (CIR)-- que revela una campaña de hambruna sistemática y violencia sexual "dirigida contra la población civil en Sudán".

El ministro de Exteriores, Ed Miliband, ha advertido de que la guerra en Sudán "ha creado una catástrofe humanitaria". "Un año después de las atrocidades de El Fahser, las investigaciones apuntan a que el hambre y las violaciones siguen siendo instrumentalizadas contra el pueblo de Sudán", ha destacado.

"Estos crímenes contra la humanidad deben ser llevados ante la Justicia y los responsables deben dejar de contar con el apoyo de terceros", ha dicho el jefe de la diplomacia británica, que ha alertado de que la situación, que ha tildado como "desesperada", podría empeorar.

Por ello, el Gobierno británico ha anunciado ayudas de cinco millones de libras (casi seis millones de euros) para apoyar a los supervivientes de este tipo de violencia, unos fondos que se destinarán a ofrecer servicios a los civiles afectados y que incluyen atención sanitaria y reproductiva, servicios de salud materna, apoyo psicosocial y espacios seguros para mujeres y niñas.

Además, se incluirá una partida de otros diez millones de libras (alrededor de doce millones de euros) para ofrecer una "respuesta ante el deterioro de la situación humanitaria". "Esta contribución ayudará a mejorar el acceso a agua potable y saneamiento en los asentamientos de personas desplazadas en los alrededores de Tauila, reduciendo así el riesgo de brotes de enfermedades", ha indicado.

Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han alertado de que los residentes de la ciudad hacen frente a asesinatos, detenciones y torturas a manos de las fuerzas rebeldes, así como a un acceso limitado a la entrega de ayuda humanitaria.

En El Fasher residen en la actualidad menos de 70.000 personas, muy por debajo del millón de habitantes con el que contaba antes del estallido de la guerra civil en abril de 2023, según datos de ONG, que resaltan que el acceso de la ayuda sigue siendo muy limitado y que el personal humanitario y los civiles están sometidos a control constante, bajo el riesgo de detenciones arbitrarias.