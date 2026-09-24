Reino Unido sitúa en 781 los migrantes registrados en un día tras cruzar el Canal, una cifra récord

Archivo - Rescate de migrantes en el canal de la Mancha - GENDARMERÍA NACIONAL FRANCESA - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades británicas han alertado de que la cifra de migrantes que llegaron al país en un solo día tras cruzar el canal de la Mancha procedentes de Francia es de 781, el número más alto para un solo día a lo largo de este año.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha ordenado una "revisión urgente" después de que la Fuerza Fronteriza no lograra interceptar una segunda embarcación de migrantes antes de que esta llegara a la costa de Kent. El Mando de Seguridad Fronteriza ha detenido de momento a 21 personas tras la llegada de esta embarcación a la playa de Samphire Hoe, en Dover.

Este incidente se produce después de que una lancha neumática llegara a la costa de Folkestone el lunes por la mañana, marcando la primera llegada no detectada en más de un año, según informaciones de la cadena de televisión Sky News.

En un comunicado, Mahmood ha calificado de "inaceptables" las travesías no detectadas de las dos pequeñas embarcaciones a lo largo de esta semana y ha señalado que el Mando de Seguridad Fronteriza está investigando lo ocurrido. "Nuestra vigilancia mejorada ha logrado que las travesías sin control sean algo extremadamente inusual. Pero incluso una sola es demasiada", ha afirmado.

"Por eso, he ordenado al Mando de Seguridad Fronteriza que realice una revisión urgente sobre cómo sucedió esto y qué medidas deben tomarse para garantizar que no vuelva a ocurrir", ha lamentado, al tiempo que ha expresado que los "traficantes de personas organizan cruces ilegales y tienen ahora nuevas tácticas".

"Llevan a los migrantes a "travesías cada vez más largas y peligrosas para alcanzar las costas de Reino Unido", ha destacado, pero ha reivindicado la labor del Gobierno a la hora de "detenerlas por completo".