Reino Unido suma otros 20.000 contagios de COVID-19 y más de 500 muertes debido a la enfermedad

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido ha confirmado este martes otros 20.412 nuevos contagios de la COVID-19 y 532 fallecimientos adicionales debido a la enfermedad, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud del país.

Así, el balance de Reino Unido se ha elevado hasta las 1.233.775 personas contagiadas, mientras que las víctimas mortales son ya 61.648.

En referencia a la situación hospitalaria, las autoridades sanitarias británicas han detallado que 1.366 personas han tenido que ser hospitalizadas a causa de la COVID-19 durante la jornada. Hasta el momento, 13.617 personas están internadas en hospitales por la enfermedad, 1.268 de ellos con respiración mecánica.

Mientras, el ministro de Salud británico, Matt Hancock ha planteado la posibilidad de que se usen pruebas diagnósticas de la COVID-19 rápidas para las personas en autoaislamiento.

El jefe del comité sanitario de la Cámara de los Comunes, Jeremy Hunt, ha apuntado que sólo una de cada cinco personas a las que se les ha impuesto cuarentena cumple con el período.

Hancock ha matizado que esta opción no podría estar sobre la mesa si el Gobierno británico no hubiera ampliado su capacidad para realizar pruebas diagnósticas, según ha informado el diario británico 'The Guardian'.

Asimismo, el ministro de salud británico ha señalado que los niños no recibirán la vacuna contra la COVID-19, ya que no han participado menores en los ensayos clínicos del potencial fármaco porque la enfermedad no les afecta en exceso.

Por último, ha recordado que la edad y trabajar en el sector sanitario son los mayores riesgos de la COVID-19, por lo que estos grupos sociales serán los primeros en recibir la potencial vacuna. Así, ha admitido no saber qué proporción de la población tendría que estar vacunada para parar el virus.