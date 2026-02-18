Renuncia al completo el Gobierno de Takaichi ante su investidura en el Parlamento japonés

Pleno de la cámara baja del Parlamento japonés - Europa Press/Contacto/Kento Nara

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón ha dimitido en bloque este miércoles, horas antes de que el Parlamento del país asiático (Dieta) celebre su primera sesión tras las elecciones legislativas del pasado 8 de febrero, que dieron una aplastante victoria al Partido Liberal Democrático (PDL) de la primera ministra, Sanae Takaichi, que será reelegida para desempeñar el cargo durante los próximos cuatro años.

La votación, prevista para la tarde de este miércoles, da inicio a una sesión extraordinaria de 150 días hasta el 17 de julio, y que estará centrada en los presupuestos para el año fiscal 2026 a partir del mes de abril, según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Se espera que buena parte de los ministros, incluidos el de Exteriores, Toshimitsu Motegi; el titular de Finanzas, Satsuki Katayama; y el responsable de Defensa, Shinjiro Koizumi, mantengan los puestos que ocuparon en el primer gabinete de Takaichi, dado que ha adelantado que piensa hacer pocos cambios respecto al anterior Gobierno.

De acuerdo a las informaciones de Kyodo, también se espera que la Dieta japonesa elija a Eisuke Mori, un veterano diputado del PLD y exministro de Justicia, como su presidente; y a Keiichi Ishii, miembro de la opositora Alianza Reformista Centrista (CRA), y exministro de Transporte, como vicepresidente de la cámara baja.

La 'supermayoría' del PLD permitirá a Takaichi no solo gobernar en solitario, sino aprobar leyes sin el respaldo de la Cámara Alta o impulsar la reforma de la Constitución gracias a que controlará 310 de los 465 escaños de la Cámara de Representantes de la Dieta o Parlamento nipón.