República del Congo celebrará el 15 de marzo unas presidenciales en las que Sassou-Nguesso buscará otro mandato

El Gobierno de República del Congo ha anunciado que las elecciones presidenciales tendrán lugar el 15 de marzo, una votación en la que el actual jefe de Estado, Denis Sassou-Nguesso, intentará lograr un nuevo mandato al frente del país, que encabeza desde 1997 tras ocupar el cargo previamente entre 1979 y 1992.

El portavoz del Ejecutivo congoleño, Thierry Moungalla, ha afirmado que la primera vuelta de las presidenciales tendrá lugar el 15 de marzo, si bien los miembros de las fuerzas de seguridad votarán tres días antes, según un mensaje publicado en sus redes sociales. Además, la campaña electoral tendrá lugar entre el 28 de febrero y el 13 de marzo.

La Constitución congoleña contempla que las elecciones presidenciales deben celebrarse en un plazo de entre 30 y 40 días antes del final del mandato del jefe de Estado, quien tomó posesión por última vez el 16 de abril de 2021, quien se impuso un mes antes en los comicios con cerca del 88,5% de los votos.

Las últimas elecciones estuvieron marcadas por el boicot del principal partido opositor del país, la Unión Panafricanista para la Democracia Social (UPADS), lo que allanó la victoria de Sassou-Nguesso. En segundo lugar quedó Guy-Brice Parfait Kolélas, fallecido unas horas después del cierre de los colegios electorales.

La votación tuvo lugar después de las presidenciales de 2016, celebradas tras una serie de reformas a la Constitución congoleña para que pudiera presentarse a un nuevo mandato. Las modificaciones incluyeron la eliminación de los límites de edad y de mandatos, que le hubieran impedido concurrir a las urnas.

El presidente, de 82 años, llegó al poder en 1979 y se mantuvo en el cargo hasta 1992, cuando fue derrotado en las urnas. Sin embargo, volvió a la Presidencia a raíz de la victoria de las fuerzas insurgentes que él mismo encabezó en la guerra civil de 1997, sin que desde entonces haya dejado su posición.