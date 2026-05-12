República Dominicana acuerda con EEUU recibir temporalmente a deportados sin antecedentes penales, excluyendo haitianos

Archivo - Luis Abinader, presidente de República Dominicana - PRESIDENCIA DE REPÚBLICA DOMINICANA - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

República Dominicana ha firmado este martes un "memorandum de entendimiento de carácter no vinculante" con Estados Unidos para permitir el traslado "temporal" a su territorio de un "número limitado" de nacionales de terceros países que no tengan "antecedentes penales", un acuerdo que no incluye a ciudadanos haitianos ni a menores de edad no acompañados.

"Este mecanismo se aplicará caso por caso y contará con respaldo financiero y operativo del Gobierno estadounidense para asegurar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen", ha indicado el Ministerio de Exteriores dominicano en un comunicado.

La cartera ha detallado que la implementación del acuerdo "se realizará conforme al ordenamiento jurídico nacional y a las obligaciones internacionales del país, sin alterar la política migratoria dominicana ni los procedimientos vigentes de control y gestión fronteriza".

Asimismo, ha informado de que la cooperación bilateral se desarrolla "sobre la base del respeto mutuo, la responsabilidad compartida y la transparencia" a fin de "fortalecer la seguridad regional, enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional organizado", además de "combatir el terrorismo en todas sus manifestaciones y contribuir a una gestión ordenada y humana de los flujos migratorios".

"En el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, República Dominicana ha concedido una extensión, con carácter temporal y bajo la coordinación de las autoridades nacionales competentes, para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal de Estados Unidos, en las mismas instalaciones utilizadas previamente", ha precisado la cartera.

Por otro lado, ha asegurado que las partes también trabajan en iniciativas para fortalecer la "seguridad aeroportuaria y fronteriza mediante nuevas capacidades tecnológicas y biométricas, lo que permitirá modernizar los sistemas de control y verificación en los principales puntos de entrada del país".

GUARDIA REVOLUCIONARIA Y HEZBOLÁ

En el mismo comunicado, el Gobierno dominicano liderado por el presidente Luis Abinader ha informado de que ha declarado como "organizaciones terroristas" al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al partido-milicia chií libanés Hezbolá.

La decisión ha sido tomada "en el marco de su compromiso con la lucha global contra el terrorismo, y en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional aplicable".

"El Gobierno de República Dominicana reitera su disposición de continuar fortaleciendo sus relaciones de cooperación con Estados Unidos de América y con los demás Estados del hemisferio, en favor de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad regionales", ha zanjado la cartera de Exteriores.