Rescatadas 25 personas y más de 20 siguen desaparecidas por un naufragio en el noreste de Nigeria

Los equipos de emergencia concluyen el operativo tras hallar tres cuerpos porque no "se espera" más supervivientes

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los cuerpos de tres personas han sido recuperados tras el naufragio del pasado domingo de una barcaza en el estado nigeriano de Sokoto, en el noroeste del país, mientras que más de 20 continúan desaparecidas tras concluir las labores de búsqueda y rescate, según han confirmado este miércoles las autoridades de emergencia del país.

El jefe de la Agencia Nacional para la Gestión de Emergencias de Nigeria, Aliyu Kafindangi, ha revelado a la cadena nigeriana Channels TV que 25 de los más de 50 pasajeros que transportaba la embarcación fueron rescatados el mismo día del accidente y ha lamentado que tras esa jornada, pese al operativo de "los últimos tres días" no han podido más que recuperar tres cadáveres.

"Tal como están las cosas, se han suspendido las operaciones de búsqueda y rescate porque se espera que después de 24 horas no haya posibilidad de encontrar ningún superviviente del accidente del barco", ha agregado.

La barcaza, que volcó cuando navegaba hacia el mercado de la localidad de Goronyo, estaba sobrecargada transportando, además del medio centenar de personas, siete motociletas y otros artículos, ha indicado Kafindangi.