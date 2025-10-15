Rescatados 67 migrantes tras un naufragio frente a la isla griega de Gaudos

Archivo - Imagen de archivo de un grupo de migrantes desembarcando en Grecia. - Europa Press/Contacto/Aristidis Vafeiadakis

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Grecia ha informado este miércoles de que 67 migrantes han sido rescatados con vida tras sufrir un naufragio cuando viajaban a bordo de una embarcación frente a la isla de Gaudos, en el sur del país.

La operación ha corrido a cargo de un buque perteneciente a la guardia europea de fronteras y costas (Frontex), que ha trasladado a los supervivientes al puerto de Gaudos, donde han recibido asistencia médica y se han sometido a un proceso de identificación.

El rescate se ha producido a medida que aumentan las operaciones de este tipo en esta zona del Mediterráneo, donde el martes dos migrantes murieron frente a Rodas durante un incidente similar en un intento por llegar a las costas griegas.

Grecia se vio gravemente afectada por la crisis migratoria del año 2015, cuando más de un millón de personas huyeron a la guerra y la pobreza en países de Oriente Próximo y África para llegar a Europa atravesando rutas muy peligrosas.

Más de 200 personas han perdido la vida en lo que va de año en la ruta migratoria que cruza el este del Mediterráneo y que conecta con Grecia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene registrados más de 2.800 fallecidos desde 2014.