Rescatados decenas de migrantes tras sufrir un naufragio frente a las costas de Grecia

Archivo - Una patrullera de la Guardia Costera de Grecia - GUARDIA COSTERA DE GRECIA - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Grecia ha informado este jueves de que decenas de migrantes han sido rescatados con vida tras sufrir un naufragio cuando viajaban a bordo de una embarcación frente a la isla de Zante, en el oeste del país, un incidente que tiene lugar tan solo varios días después de que otra embarcación sufriera un accidente parecido en la zona.

El rescate ha sido puesto en marcha después de que el buque de cruceros Norwegian Epic, que navega con bandera de Bahamas, hallara un bote con 63 personas a bordo y a unas 60 millas náuticas (unos 111 kilómetros) de la costa griega. Los supervivientes fueron trasladados antes de la llegada de los guardacostas.

Poco después, siguiendo directrices del Centro de Búsqueda y Rescate de Grecia, todos ellos han sido trasladados al puerto de Kalamata, en la península del Peloponeso, donde serán puestos bajo supervisión médica, según informaciones de la cadena ERT.

Por su parte, el crucero ha continuado con su ruta y de momento se desconoce la nacionalidad o identidad de los migrantes afectados.

Más de 200 personas han perdido la vida en lo que va de año en la ruta migratoria que cruza el este del Mediterráneo y que conecta con Grecia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene registrados más de 2.800 fallecidos desde 2014.

Grecia se vio gravemente afectada por la crisis migratoria del año 2015, cuando más de un millón de personas huyeron a la guerra y la pobreza en países de Oriente Próximo y África para llegar a Europa atravesando rutas muy peligrosas.