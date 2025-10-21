Rescatados otros 42 migrantes tras un naufragio frente a la isla griega de Gaudos

Archivo - Imagen de archivo de un grupo de migrantes tras su traslado a un puerto de Grecia después de ser rescatados. - Europa Press/Contacto/Aristidis Vafeiadakis

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Grecia ha informado este martes de que otros 42 migrantes han sido rescatados con vida tras sufrir un naufragio cuando viajaban a bordo de una embarcación frente a la isla de Gaudos, en el sur del país, un incidente que tiene lugar tan solo varios días después de que otra embarcación sufriera un accidente parecido en la zona.

Los hechos han tenido lugar a unos 27 kilómetros de la costa, según han señalado las autoridades, que han indicado que las operaciones han contado con la participación de un barco de la guardia europea de fronteras y costas (Frontex), que ha ayudado a los guardacostas griegos en las labores.

Posteriormente, todos los migrantes afectados han sido trasladados al puerto de Gaudos de forma segura, según informaciones recogidas por el diario 'Kathimerini'.

Este nuevo rescate llega a medida que aumentan las operaciones de este tipo en el Mediterráneo, donde durante las últimas semanas han muerto varios migrantes debido a las malas condiciones en las que se encuentran los botes con los que intentan llegar a las costas.

Más de 200 personas han perdido la vida en lo que va de año en la ruta migratoria que cruza el este del Mediterráneo y que conecta con Grecia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene registrados más de 2.800 fallecidos desde 2014.

Grecia se vio gravemente afectada por la crisis migratoria del año 2015, cuando más de un millón de personas huyeron a la guerra y la pobreza en países de Oriente Próximo y África para llegar a Europa atravesando rutas muy peligrosas.