El responsable chino de asuntos de Taiwán llama al diálogo reiterando la "reunificación nacional" como objetivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado chino, Song Tao, ha hecho un llamamiento este viernes a perseguir la "reunificación nacional" entre China y Taiwán a través del diálogo, en medio de las tensiones alzadas por las últimas maniobras de Pekín en las proximidades del territorio insular.

"Estamos dispuestos a dialogar y consultar con partidos políticos, organizaciones y personas de todos los ámbitos de la sociedad taiwanesa sobre las relaciones entre ambos lados del Estrecho y la reunificación nacional, sobre la base del principio de una sola China y el Consenso de 1992", ha afirmado Song en un mensaje de año nuevo recogido por la agencia china de noticias Xinhua.

Asimismo, ha defendido en su discurso que las relaciones entre ambos lados del Estrecho avanzaron durante el año 2025, valiéndose de un aumento en las visitas de taiwaneses a China y destacando una igualdad de trato para residentes y empresas insulares en el continente.

Simultáneamente, ha defendido la soberanía china sobre Taiwán y ha instado a las autoridades a que asuman lo que ha descrito como responsabilidades históricas para oponerse al secesionismo y trabajar por la reunificación.

Sus declaraciones llegan hacia el final de una semana en la que las maniobras militares lanzadas por China en torno a la isla han llevado al Gobierno de Taiwán a condenar lo que ha tachado de amenaza a la estabilidad de la región y "la paz en el mundo".