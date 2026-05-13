El rey Carlos III presenta la agenda de Starmer con su Gobierno en la cuerda floja

El rey Carlos III ante el Parlamento británico - Chri Jackson/PA Wire/dpa

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El rey Carlos III de Inglaterra ha presentado este miércoles ante la Cámara de los Lores la agenda legislativa del Gobierno británico, liderado por el primer ministro Keir Starmer, en un momento en el que el líder laborista se encuentra en la cuerda floja tras la dimisión de al menos cuatro de sus miembros por la debacle electoral en las elecciones locales.

El tradicional discurso de apertura del Parlamento --leído por el monarca, pero escrito por el primer ministro-- se produce apenas unas horas después de que cuatro secretarios de Estado hayan presentado dimisiones y en medio de las presiones internas dentro de su propia formación para que dimita, mientras crecen las voces que apuntan a que el ministro de Sanidad, Wes Streeting, podría disputarle el liderazgo.

El monarca ha empezado el discurso ante el Parlamento, con la pompa característica de este acto centenario, refiriéndose a que Reino Unido vive en un mundo "cada vez más peligroso e inestable", especialmente por el conflicto en Oriente Próximo, en el que "todos los aspectos de la seguridad energética, de defensa y económica del país se verán puestos a prueba".

"Mi Gobierno responderá a este mundo con firmeza y aspira a crear un país justo para todos. Mis ministros tomarán decisiones que protejan la energía, la defensa y la seguridad económica de Reino Unido a largo plazo", ha dicho, agregando que su Gobierno "defenderá valores como la "tolerancia" y el "respeto" por la diferencia.

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno tomará "medidas urgentes para combatir el antisemitismo y garantizar que todas las comunidades se sientan seguras", mientras que también "buscará mejorar las relaciones con los socios europeos como un paso vital para fortalecer la seguridad europea".

"Continuará promoviendo la paz a largo plazo en Oriente Próximo y la solución de dos Estados en Israel y Palestina. Mi Gobierno también defenderá el compromiso inquebrantable de Reino Unido con la OTAN y nuestros aliados, incluso mediante un aumento sostenido del gasto en defensa", ha argüido, en boca del monarca.

Entre otros temas nombrados como prioridad en su agenda se encuentra "el derecho de las mujeres y las niñas a vivir en un mundo libre de violencia". "Esto incluirá promover la plena participación económica y política de las mujeres en sus sociedades, con capacidad de decisión sobre las cuestiones que afectan a sus vidas", ha señalado.

Sus palabras se producen después de que dos secretarias encargadas de la implementación de políticas en torno a la violencia contra las mujeres y las niñas renunciaran a sus cargos en protesta por la decisión del primer ministro de permanecer en el número 10 de Downing Street.

La última crisis interna en Reino Unido llega después del desplome de los laboristas en los comicios locales en los que ganó terreno la formación de ultraderecha, Reform UK, liderada por Nigel Farage, y se hicieron paso los Verdes en algunas circunscripciones en la capital, Londres.

Por el momento, Starmer se resiste a sus detractores y ha descartado dimitir alegando que ese paso solo ahondaría el "caos" político en el país. En total, más de 90 diputados laboristas se han sumado a los llamamientos de dimisión.