Starmer traslada a su gabinete su intención de seguir al frente del Gobierno pese a las presiones internas

El primer ministro británico, Keir Starmer, a su salida de Downing Street. - Europa Press/Contacto/Wiktor Szymanowicz

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha trasladado este martes a su gabinete su intención de seguir al frente del Ejecutivo británico pese a las crecientes presiones internas con más de 70 diputados laboristas que exigen su salida y la primera dimisión en el seno de su Gobierno.

"Como dije ayer, asumo la responsabilidad por estos resultados electorales y asumo la responsabilidad de cumplir con el cambio que prometimos", ha indicado Starmer en la reunión de su Gobierno en Downing Street, según ha informado la cadena británica BBC.

Ante los miembros de su Ejecutivo ha reconocido que las últimas 48 horas, en plena revuelta interna, han sido "desestabilizadoras" para su Ejecutivo, pero en todo caso ha negado su marcha incidiendo en que el Partido Laborista "tiene un proceso para impugnar a un líder" y "ese proceso no se ha activado".

"El país espera que sigamos gobernando. Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como gabinete", ha recalcado, según las informaciones de la cadena pública británica.

Este mensaje llega cuando se agolpan los diputados laboristas que exigen su dimisión y que según los recuentos de medios británicos se elevan hasta los 76, cerca del listón mínimo de 81 necesario para iniciar un proceso de cambio de liderazgo.

A estos movimientos se ha sumado la dimisión de la hasta ahora ministra de Descentralización, Fe y Comunidades, Miatta Fahnbulleh, primera miembro del Gobierno británico que deja el puesto en medio de las crecientes presiones internas contra Starmer.

La última crisis interna que afronta Starmer llega tras el desplome sufrido por su formación en los comicios locales del pasado jueves en los que ganó terreno la formación de ultraderecha, Reform, liderada por Nigel Farage.