Robert Abela jura el cargo como primer ministro de Malta tras su reelección este domingo

Archivo - El primer ministro maltés, Robert Abella, a su llegada a la cumbre informal de la UE en Chipre. - Europa Press/Contacto/Kostas Pikoulas - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Malta, Robert Abela, ha jurado el cargo este lunes tras la victoria en las elecciones legislativas del Partido Laborista que le permiten revalidar el puesto y otorgan una cuarta legislatura consecutiva a la formación progresista, un hito en la política del archipiélago.

Abela ha llegado al Palacio del Gran Maestre que alberga la Presidencia maltesa entre vítores de seguidores laboristas, antes del protocolario juramento como primer ministro. Su partido se hizo con el 51,8% de los votos, mientras que el Partido Nacionalista consiguió un 44,6% de los sufragios, lo que acorta las diferencias entre ambos partidos en el Congreso que ahora tendrán 36 y 31 escaños cada uno.

El líder socialista ha agradecido desde el balcón de la institución el apoyo a sus simpatizantes tras lo cual ha recorrido a pie la distancia entre la sede de la Presidencia y la oficina del primer ministro.

Abela calificó el resultado electoral de "victoria para todos los malteses y gozitanos" en unas declaraciones a la televisión pública, TVM. El "histórico" cuarto mandato logrado les permitirá "aplicar el programa electoral", según Abela que ha defendido el "fuerte mandato" de los ciudadanos de Malta, país más pequeño de la Unión Europea.

El actual primer ministro llegó al puesto en 2020 tras la dimisión de Joseph Muscat, también laborista, salpicado por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia cuando investigaba la corrupción gubernamental.