Rohani estima que Irán podría tardar una década en superar el coronavirus pese a las vacunas

El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha avisado este sábado a la población de que el país podría tardar una década en superar la pandemia de coronavirus a pesar de la llegada de la vacuna contra la enfermedad.

"Incluso con las vacunas, podrían pasar hasta diez años hasta que el virus finalmente sea derrotado. La gente no debería esperarse, por el momento, un retorno a la normalidad, al pasado", ha declarado el presidente en un discurso en la televisión estatal.

En este sentido, Rohani ha recomendado a los iraníes que sigan cumpliendo durante al menos un año más todas las recomendaciones de higiene y otras medidas de protección para minimizar las posibilidades de contagio.

Irán inició su programa de vacunación el martes. Los médicos y enfermeras se vacunan primero, seguidos de las personas mayores de 65 años.

"Aún no está claro cómo de eficaz es esta vacuna, cuánto tiempo será segura, aún no está claro, pero hay que vacunarse. No queda más remedio. El mundo se está orientando hacia la vacunación, y nosotros también", ha declarado en su discurso, recogido por la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

La vacuna rusa Sputnik V ya se está utilizando en la primera ronda de inoculaciones pero las autoridades iraníes quieren también importar vacunas de China e India a finales de año.

A falta del balance de este sábado, el país ha registrado ya un millón y medio de casos, y casi 59.000 víctimas mortales tras un repunte en los últimos días (unos 7.000 casos diarios desde el miércoles) respecto de la bajada experimentada durante las primeras semanas del año.