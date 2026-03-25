Las RSF anuncian la toma de una ciudad de importancia estratégica de Sudán cerca de la frontera con Etiopía

Archivo - Fotografía de archivo de daños materiales en Bahri, Sudán, en el marco de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Europa Press/Contacto/Mohamed Khidir - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han anunciado la toma de la ciudad de Kurmuk, de importancia estratégica y situada cerca de la frontera con Etiopía, en el marco de sus avances en la guerra desatada en abril de 2023 con el Ejército de Sudán, que ha sumido al país africano en una grave crisis humanitaria.

Así, han afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que sus fuerzas, apoyadas por el Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu) --un grupo rebelde liderado por Abdelaziz al Hilu y activo principalmente en Kordofán Norte y Kordofán Sur-- han "liberado" Kurkuk y las áreas de Al Baraka y Al Kili.

"Las fuerzas enemigas sufrieron duras pérdidas en estas batallas, con más de 400 muertos y decenas de heridos y capturados, incluidos altos cargos", han manifestado, antes de anunciar el establecimiento de "puestos militares" en la zona para "reforzar su despliegue" cerca de la frontera con Etiopía.

El Ejército sudanés no se ha pronunciado por ahora sobre los combates en Kurmuk, que supone un corredor clave para el comercio a través de la frontera y se encuentra cerca del embalse de Roseires, en el río Nilo Azul. Recientemente, Jartum reiteró sus acusaciones contra Adís Abeba por su presunto apoyo a las RSF en el marco del conflicto.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.