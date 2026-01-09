Las RSF aseguran haber derribado en Darfur un dron de fabricación turca usado por el Ejército de Sudán

Archivo - Un dron de fabricación turca 'Akinci' durante una exposición en Estambul, Turquía (archivo) - Europa Press/Contacto/Alba Cambeiro - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han asegurado haber derribado en la región sudanesa de Darfur (oeste) un dron de fabricación turca usado por el Ejército de Sudán, sin que Jartum se haya pronunciado al respecto, en el marco de la guerra desatada en el país africano en abril de 2023.

Así, han afirmado en un comunicado que sus fuerzas derribaron en Nyala, capital de Darfur Sur, "un dron 'Akinci' de fabricación turca que intentaba atacar a civiles inocentes, como parte de una serie de ataques por parte de las Fuerzas Armadas sudanesas", a las que acusó de "graves violaciones" en el marco del conflicto.

"Nuestras fuerzas afirman su alto nivel de preparación para enfrentar ataques aéreos y su capacidad para proteger a los civiles de los repetidos ataques llevados a cabo por el Ejército de Hermanos Musulmanes a través de ataques aéreos con drones casi diarios contra áreas residenciales, instalaciones públicas, infraestructura y hospitales, en flagrante violación de las leyes y normas internacionales", han dicho.

Las RSF han reiterado así sus acusaciones sobre la presunta influencia de la organización islamista en el seno de las Fuerzas Armadas, al tiempo que han reclamado a la comunidad internacional que "condenen los atroces crímenes" del Ejército y "adopten acciones inmediatas para detener los repetidos ataques contra zonas civiles".

El propio grupo paramilitar ha sido acusado de crímenes de guerra y diversas atrocidades en el marco del conflicto, especialmente a raíz de la toma a finales de octubre de la ciudad de El Fasher, capital de Darfur Norte.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.